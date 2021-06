Defesa central (Kjaer): O defesa e capitão dinamarquês merece estar neste primeiro melhor onze da jornada, não pelas suas qualidades enquanto jogador ou pelo que fez contra a Finlândia, mas sim pelas suas qualidades humanas. Protegeu Eriksen no momento do colapso, confortou a sua namorada e ainda protegeu a privacidade do jogador no momento que marca este Euro 2020. Duas horas após lágrimas e aflição ainda liderou a equipa no regresso ao relvado.