Incidência na Alemanha continua a baixar

A incidência acumulada de casos de covid-19 em sete dias na Alemanha é de 18,6 novas infeções por 100.000 habitantes, em comparação com os 19,3 de quinta-feira e 29,7 de há uma semana.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), quatro estados federais no norte do país apresentam incidências abaixo de 10: Saxônia-Anhalt (9,9), Schleswig-Holstein (9,4), Brandeburgo (7,8) e Mecklenburg-Antepomerânia (6,0).

As autoridades de saúde relataram 2.440 novas infeções num dia e 102 mortes em comparação com 3.165 novos positivos e 86 mortes há uma semana, de acordo com o RKI.

A Alemanha acumulou 3.711.569 positivos e 89.687 mortes com ou de covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.569.000 pessoas foram dadas como recuperadas, enquanto os casos ativos estão atualmente em cerca de 52.900.

Na quinta-feira, 1.510 pacientes com covid-19 estavam internados em unidades de terapia intensiva (o que representa 88 a menos num dia) e 1.000 (66% e 42 a menos em relação a quarta-feira) precisavam de ventilação assistida, segundo a Associação Interdisciplinar de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Na Alemanha, até quarta-feira 19.857.285 pessoas, 23,9% da população, tinha a vacinação completa, e 39.097.643 (47%), a primeira dose da vacina.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.764.250 mortos no mundo, resultantes de mais de 174,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.