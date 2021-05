Trânsito sem problemas mas com várias zonas complicadas

Bom dia.

Passada esta primeira hora da manhã, período mais complicado do trânsito, a situação tende a normalizar nos acessos ao Funchal, tanto pela via rápida como pelas estradas principais municipais. O pior cenário, que leva milhares de carros a confluir para o mesmo espaço, parece já ter passado.

Ver Galeria Foto Via Litoral

Vindos da zona oeste e da zona lesta, mas também na circulação dentro da cidade, o regresso ao trabalho e à escola após o fim-de-semana, começam, pelo menos até agora, sem grandes problemas. Ainda assim, assinala-se um acidente.

Despiste fere jovem condutor esta manhã Um jovem condutor de 27 anos foi hoje de manhã socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela EMIR após um despiste na via rápida, quando seguia no sentido Funchal - Câmara de Lobos.

Registe-se ainda uma intervenção da Via Litoral no sentido Ribeira Brava - Machico, para reparação do pavimento. As máquinas e a interrupção da via à esquerda entre os km 2.7 e 3.2 condicionam assim a circulação por pouco mais de 500 metros entre a ponte da Amoreira, o nó do Campanário, estendendo-se pelo túnel do Campanário.