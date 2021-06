Augusta Aguiar destaca "altruísmo" de dadores madeirenses

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania marcou presença na Conferência 'Solidariedade sem Ostentação', uma iniciativa da Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira que decorreu, ao fim desta tarde, no Three House Funchal hotel, para assinalar o Dia Mundial do Dador de Sangue.

Durante a sua intervenção, Augusta Aguiar afirmou que “o Governo Regional reconhece a generosidade e altruísmo da população madeirense e porto-santense que acorre aos locais de recolha de sangue".

A governante salientou ainda que o executivo regional "está atento" às causas sociais e solidárias.

"A doação de sangue é uma causa que tem de ser de todos nós", reforçou, enaltecendo ainda o trabalho desenvolvido Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira, num verdadeiro trabalho de “solidariedade sem ostentação”, precisamente o tema da conferência de hoje.

O Dia Mundial do Dador de Sangue foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, em Maio de 2005, e é assinalado mundialmente como forma de lembrar que a auto-suficiência em componentes sanguíneos é essencial para uma boa prestação de cuidados de saúde. A data visa também consciencializar toda a população saudável, entre os 18 e os 65 anos, para a necessidade de dádivas regulares, que permitam a todos receber os componentes sanguíneos de que necessitam, quando e onde precisam.