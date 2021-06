Espanha e Suécia empatam no primeiro jogo sem golos no torneio

A Espanha e a Suécia empataram hoje 0-0 em jogo da primeira jornada do Grupo E do Euro2020 de futebol, naquela que foi a primeira partida sem golos na competição até ao momento.

No estádio La Cartuja, em Sevilha, a seleção espanhola, a jogar em 'casa', dominou a partida e desperdiçou várias oportunidades, mas não conseguiu ultrapassar a boa organização defensiva da equipa sueca, com o jogo a terminar sem golos.

Com este empate, o grupo é liderado pela Eslováquia, que venceu a Polónia, treinada pelo portuguesa Paulo Sousa, por 2-1, com Espanha e Suécia no segundo lugar.