Aluno da Francisco Franco seleccionado para as Olimpíadas Internacionais da Física

João Roberto Nóbrega, aluno da Escola Secundária de Francisco Franco, foi seleccionado para preparar-se, no decorrer do próximo ano lectivo, para as Olimpíadas Internacionais de Física e Olimpíadas Ibero Americanas da Física 2022.

Estudante do curso de ciências e tecnologias da ‘Francisco Franco’, João Roberto Nóbrega participou na fase nacional das Olimpíadas da Física realizadas na Universidade da Madeira, evento que possibilitou a sua selecção.

O estudante João Roberto Nóbrega realizou uma prova teórica e uma prova prática sobre a componente da luz e superou-as com sucesso.

A preparação para as Olimpíadas decorre na Universidade de Coimbra, no âmbito do projecto Quark.

Ao longo deste ano lectivo, este estudante da ‘Francisco Franco’ foi supervisionado pela professora de Física e Química A, Henriqueta Costa, que o acompanhou na preparação para as Olimpíadas da Física