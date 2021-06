Agressões no jogo entre Juventude AC e o Bairro da Argentina serão "averiguadas"

O presidente do Bairro da Argentina, Marco Freitas, anunciou que foi aberto um processo de averiguações interno para apurar a veracidade dos factos ocorridos, esta manhã, no jogo de futebol da categoria sub 11 do Torneio da Madeira, disputado pela Juventude AC e a ADCR Bairro da Argentina, no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal.

O dirigente da colectividade câmara-lobense reconhece que houve um "desentendimento" durante o encontro, mas contesta a veracidade do relato que atribui as culpas da agressão ao árbitro à formação de Câmara de Lobos.

Marco Freitas lamenta que sempre que sucedem episódios deste género sejam responsabilizados os jovens do seu concelho e fala mesmo em "estigma" contra Câmara de Lobos.