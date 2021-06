Rainha Isabel II recebe presidente dos EUA no castelo de Windsor

A rainha Isabel II, de Inglaterra, recebeu hoje o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a mulher, Jill Biden, no castelo de Windsor, a oeste de Londres, após a cimeira do G7.

No castelo de Windsor, a visita incluiu uma parada da guarda de honra real, a interpretação do hino dos Estados Unidos e o tradicional chá. Segundo a BBC, a audiência privada do casal Biden com a rainha durou cerca de quarenta minutos.

Joe Biden, que está a realizar a primeira viagem à Europa desde que tomou posse em janeiro, seguiu para Bruxelas, para reuniões com líderes da NATO e da União Europeia antes de uma cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira, em Genebra.

Para a rainha Isabel II, 95 anos, Joe Biden é o 13.º presidente dos Estados Unidos com o qual se encontra no seu reinado de 69 anos.

Na semana passada, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, classificou as relações com o atual presidente dos Estados Unidos como "uma lufada de ar fresco".