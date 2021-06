Trânsito 'acelera' para o fim-de-semana

Bom dia.

Ainda antes das 8 horas desta sexta-feira, o trânsito na via rápida já apresentava problemas para quem circulava nos dois sentidos ruo ao Funchal. Depois do feriado, o fim-de-semana aproxima-se, mas para muitos há ainda um dia de trabalho e aulas pela frente. E o tráfego automóvel é o 'espelho' dessa realidade.

O caso mais complexo aconteceu perto das 8 horas, na zona do Mercado Abastecedor do Funchal, no sentido Ribeira Brava - Machico, tendo-se formado uma longa fila até à subida de Santa Rita, mas em menos de 15 minutos tudo estava resolvido. Desconhece-se a razão para esta complicação momentânea.

Ver Galeria Foto Via Litoral

No outro sentido, os pontos quentes habituais são as saídas e entradas pelo menos desde a zona da Cancela, que por esta altura do dia dificulta sempre a vida de quem quer chegar ao destino a tempo e horas.

Outro ponto difícil a esta hora é a descida de Santa Rita, com uma fila que já se entende, dado que a via da esquerda está encerrada para obras de reparação do pavimento promovidas pela concessionária Via Litoral.

Foto Via Litoral

A obra que decorrerá hoje e, ao que tudo indica, continua amanhã, também servirá para reconstruir as "espiras do contador de tráfego", desta feita também à direita da via.