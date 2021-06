Baixa do Funchal sofrerá condicionamento à circulação rodoviária este domingo

A Câmara Municipal do Funchal informa que terão lugar diversos condicionamentos à circulação rodoviária, este domingo, dia 13 de Junho, na Baixa do Funchal, entre as 8h30 e as 13 horas, em virtude da realização da ‘VI Madeira Roller Marathon’.

Devido à prova de patinagem, será interrompida a circulação automóvel a partir das 8h30 na Avenida Sá Carneiro, o troço compreendido entre a Rotunda Sá Carneiro e a Rotunda Harvey Foster. A partir das 10 horas será interrompida a circulação na Avenida do Mar, Praça da Autonomia, Rua 5 de Outubro e Rua 31 de Janeiro (troço a sul da Ponte do Bettencourt), Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro (sul), Avenida Arriaga (sul), túnel de acesso à Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro, Rotunda Sá Carneiro, Rua Visconde de Anadia (troço a sul da Travessa da Malta), Rua dos Profetas, Rua da Casa da Luz e Rua Artur de Sousa ‘Pinga’.

Haverá alteração temporária de rotas de transportes públicos (Horários do Funchal, Rodoeste e SAM), e ficarão desactivadas, a partir das 8h30, as praças de táxi na Avenida do Mar, Largo dos Varadouros, Avenida Sá Carneiro, Rua Jorge da Silva ‘Saca’, e Rua da Casa da Luz. Ademais, haverá proibição de estacionamento nas docas e parque de motociclos na Avenida do Mar, bem como nas docas na Avenida Sá Carneiro a partir das 6 horas. A partir das 8h30 fica proibida a entrada e saída de viaturas do parque de estacionamento da Praça CR7, e entre as 10h15 e as 13 horas fica proibido o acesso ao parque de estacionamento do Almirante Reis.

Todas as interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública.