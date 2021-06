Morreu Neno, antigo guarda-redes internacional português

O ex-guarda-redes internacional português Neno, que jogou no Benfica e no Vitória de Guimarães, morreu na noite de quinta-feira aos 59 anos, de acordo com o comunicado do clube vimaranense.

É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória SC informa sobre o falecimento de Neno.



A sua morte representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências. pic.twitter.com/afzCtiKoDG — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 10, 2021

Conhecido por Neno, Adelino Barros nasceu a 27 de Janerio de 1962 na Cidade da Praia, em Cabo Verde. Formado pelo Barreirense, passou pelo Vitória de Setúbal, pelo Sport Lisboa e Benfica e pelo Vitória de Guimarães, onde também foi dirigente, e foi internacional pela Seleção Nacional Portuguesa.

Neno ganhou três campeonatos e três Taças de Portugal pelo Benfica, além de uma Taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães. Ao serviço da Selecção Portuguesa fez nove encontros, entre 1989 e 1996.

Benfica lamenta morte de um dos guarda-redes mais marcantes em Portugal

O Benfica expressou o seu "profundo pesar" pela morte do antigo internacional português Neno, "um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português".

O Sport Lisboa e Benfica expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do nosso antigo guarda-redes Neno.https://t.co/rTnAf7NEjO — SL Benfica (@SLBenfica) June 11, 2021

"Para sempre ficarão na memória de todos os benfiquistas as grandes exibições que Neno protagonizou com a camisola do Benfica. Para sempre ficará também o talento de um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português", lê-se numa nota publicada no site oficial das 'águias'.

Os 'encarnados' lembram os três campeonatos e as duas Taças de Portugal conquistadas por Neno no clube, no qual esteve de 1985 a 1987 e de 1990 a 1995.

"A todos os seus familiares e amigos, o Sport Lisboa e Benfica endereça, neste momento de grande consternação, as mais sentidas condolências por parte de toda a família benfiquista. A memória de Neno estará sempre entre nós", refere o clube.

PR de Cabo Verde recorda "chocado" a "jovialidade" do antigo vizinho

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, está "chocado" com a morte do antigo guarda-redes, recordando a "jovialidade" do seu antigo vizinho na Praia.

"Chocado com a notícia da morte de Neno, cabo-verdiano que se notabilizou como guarda-redes do Benfica, do Vitória de Guimarães e da selecção portuguesa de futebol", escreveu Jorge Carlos Fonseca, na sua conta oficial na rede social Facebook.

Assumindo uma "consternação imensa" pela morte de uma "figura de uma simpatia e de uma jovialidade raras", o chefe de Estado cabo-verdiano recorda que Neno, os irmãos e os pais foram seus vizinhos durante "bons anos" na Praia.

"Conheci-o, ele menino, e, depois, cruzamo-nos nalgumas ocasiões, uma das quais no Porto, num evento em que estive já como Presidente da República, e onde ele animou o ambiente cantando como gostava muito de fazer", recordou Jorge Carlos Fonseca.