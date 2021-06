Miguel Silva Gouveia destaca confiança no futuro manifestada pelo Presidente da República

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, marcou presença, esta manhã, na Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorreu na Praça da Autonomia, sendo presidida pelo Presidente da República.

Na este foi o ponto alto das comemorações do 10 de Junho, decorridas este ano no Funchal.

À margem da cerimónia - que contou com a presença de todo o executivo municipal e demais eleitos concelhios - o autarca destacou as palavras do Presidente da República, que dedicou especial atenção à diáspora madeirense e recordou que Portugal é um país de emigrantes. Um dos "pilares da governação do Funchal nos últimos anos”, sublinhou Miguel Gouveia.

A identidade e o alcance do Funchal e da Madeira são indissociáveis dos nossos conterrâneos que partiram em busca de uma vida melhor, e é também por eles que assumimos a responsabilidade de construir uma cidade, uma região e um país que dê condições de vida dignas a todos os cidadãos, seja qual for a sua condição ou proveniência, sem deixar ninguém para trás.

O presidente da CMF enalteceu, em seguida, “a mensagem de confiança no futuro" manifestada por Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido de "nos encorajar a ultrapassar juntos, enquanto comunidade, os ditames da pandemia”.