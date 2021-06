Dia de Portugal sem nuvens na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu pouco nublado para o feriado de 10 de Junho, Dia de Portugal, que será assinalado esta quinta-feira, no Funchal.

O programa oficial, que começa pelas 11 horas, 'escapa' ao aumento de nebulosidade que o IPMA prevê ocorrer durante a tarde na capital madeirense.

No resto da ilha, o instituto prevê um aumento temporário de nebulosidade nas vertentes norte da Madeira e no Porto Santo.

Espera-se ainda vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de es-nordeste.



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC.