OCM no Centro de Congressos da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira, através da Madeira Camerata apresenta no próximo sábado na Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira, às 18 horas. Integrado no Ciclo Jovens Solistas, conta com a participação da jovem oboísta madeirense Patrícia Khachkalyan Gomes. Patrícia apresenta-nos o Concerto n.º2 em ré menor para oboé e orquestra de Tomaso Albinoni. Uma obra importante do repertório para oboé e orquestra que será complementado no restante programa com obras de Vivaldi, Corelli, Haendel e Bach.



"É com destacada responsabilidade e foco neste vértice da nossa programação que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta, desde 2013, nas suas temporadas este ciclo de concertos com jovens que se destacam na sua formação artística, estando estes a finalizar os seus estudos secundários ou já em formação universitária, mas que têm a sua preparação inicial no Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira. Dentro deste conceito, já apresentámos na nossa programação diversas propostas artísticas valorizando desta forma as jovens carreiras assim como reconhecendo a qualidade do ensino artístico na Região" escreve a OCM em comunicado.

"Um concerto que nos diz muito, não só pelo facto de estarmos novamente a fazer música e a partilhá-la entre nós, mas porque representa o retorno aos concertos ao vivo numa sala de concertos, e assistidos pelo nosso público, num novo contexto, marcado também pelas regras de segurança recomendadas e exigidas pelas instituições de saúde pública. De salientar que, na missão que nos orienta na responsabilidade de formar, os alunos de todas as áreas formativas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, têm, mediante a apresentação do cartão e disponibilidade da sala, acesso gratuito", lê-se ainda.

*Solista Convidada* Patrícia Khachkalyan Gomes

Patrícia Khachkalyan Gomes começou os estudos musicais no seio familiar no violino tendo estudado também piano no Gabinete Coordenador de Expressões Artísticas. Aos 12 anos, iniciou os estudos no oboé com a professora Louise Whipham no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira. Entrou no Curso Profissional de Instrumentista no ano letivo de 2018/2019 estando prevista a sua conclusão em junho de 2021.

Habitualmente, ocupa a posição de 1º oboé na Orquestra Académica do CEPAM, e em 2020 foi selecionada, a nível nacional, como 1º oboé da OJ.COM, que reúne, por seleção, os melhores jovens dos conservatórios nacionais.

Ao longo da sua formação, teve a oportunidade de trabalhar em Master Classes com destacados professores e músicos do panorama internacional, tais como: Gordon Hunt, Jacques Tys, Gregor Witt, Benoît Fromanger, entre outros. Em concursos, foi laureada em variadas ocasiões, destacando os 1ºs prémios no IX International Fórum “Musical Perfomance and Pedagogy” e no Concurso Infanto-Juvenil do CEPAM na categoria "Concerto" obtendo a oportunidade de se estrear como solista com orquestra. Nos últimos anos realizou estágios pedagógicos/concertos em Formação em Contexto de Trabalho, com a Orquestra Clássica da Madeira sob a direção de Martin André, Stefan Dohr, Pablo Urbina e José Eduardo Gomes.

Foi, após audição, admitida na Royal College of Music em Londres, onde estudará a partir de setembro de 2021.

Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18 horas.

PROGRAMA:

Tomaso Albinoni [1671-1750] - Concerto Op.IX Nº2 em Ré menor para Oboé e Orquestra

Johann Sebastian Bach [1865 – 1750] - Ária da Suite em Ré

Arcangelo Corelli [1653 - 1713] - Concerto Grosso Op.6, N8

António Vivaldi [1678 - 1741] - Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / S. Aslamasian - Passacaglia

ORQUESTRA DE CORDAS MADEIRA CAMERATA:

Norberto Gomes. Violino

Olena Soldatkina. Violino

Nshan Chalikyan.Violino

Parandzem Khachkalyan.Violino

Valeriy Perzhan. Violino

Edina Tenki. Violino

Volodymyr Petryakov. Viola

Marina Gyumishyan. Violoncelo

Iryna Bandura. Violoncelo

Gábor Bolba. Contrabaixo