Câmara de Lobos organizará 20 espectáculos

Com início já este mês, o município de Câmara de Lobos tem agendado a realização de um conjunto de 20 espectáculos ao ar livre, em diversos locais da cidades, cumprindo todas as regras recomendadas pelas autoridades de saúde, com intuito de promover a cultura e simultaneamente apoiar o leque de artistas da localidade. O anúncio foi divulgado esta manhã à margem da reunião da autarquia.

Pedro Coelho reconhece que a pandemia trouxe dificuldades acrescidas pelo que entende ser uma forma de auxiliar o sector: “Sabemos que 2020 foi um ano difícil para a cultura, 2021 também não está a ser fácil, e vamos apoiar os artistas locais, músicos e pessoas ligadas ao teatro e a outras áreas”.

Paralelamente o edil revelou que embora as tradicionais festas de São Pedro que decorrem no final do mês não se realizem devido ao distanciamento social imposto por via da covid-19, as principais ruas de Câmara de Lobos não deixarão de ser ornamentadas, uma iniciativa que visa dar “alegria e cor à baixa de Câmara de Lobos”, observou o edil.

“Sabemos que 2020 foi um ano difícil para a cultura, 2021 também não está a ser fácil, e vamos apoiar os artistas locais, músicos e pessoas ligadas ao teatro e a outras áreas” Pedro Coelho, presidente do município de Câmara de Lobos

Antes deu conta que a Conta Gerência foi votada não merecendo qualquer voto contra, o que na opinião do social-democrata reflecte o bom desempenho do seu executivo.