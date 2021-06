Praia da Fontinha, no Porto Santo, hasteou bandeira azul

A praia da Fontinha, no Porto Santo, foi a primeira deste ano a hastear a bandeira azul na Região Autónoma da Madeira.

O director regional do Ambiente, Ara Gouveia realçou o facto a bandeira é hasteada há 30 anos no Porto Santo.

“As análises da água do mar têm sido sempre exemplares, pois temos sempre bons resultados", afirmou.

Mo seu entender, este é o resultado da "qualidade" e "consistência" do trabalho desenvolvidos no Porto santo, que tem sido assegurado ao longo dos anos, nomeadamente através de uma rede de saneamento básico, "com bons sistemas de recolhas de rede e na limpeza praia”.

“Existem investimentos consistentes que se refletem na qualidade da água do mar e é muito ver todo o histórico das novas estações de qualidade do mar”, realçou.

Já Rubina Brito, do departamento do ambiente da edilidade local, salientou que a Praia da Fontinha foi uma das praias que recebeu a primeira bandeira azul a nível regional.

Além disso avançou que será igualmente hasteada a bandeira azul no Cabeço da Ponta no Ribeiro Salgado”.

A Câmara Municipal do Funchal tem uma exposição de fotografias, com o tema 'Connosco Junto à Costa', no acesso na praia da Fontinha. São 15 fotos de animais marinhos, fotografados por três fotógrafos, dois locais e um da ilha da Madeira.