O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu, esta noite, a estreia da peça 'Sou eu', um espectáculo da Associação Companhia Contigo Teatro.

Estão agendadas sessões para amanhã às 11h e 15 horas, no sábado às 18 horas e no domingo às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.