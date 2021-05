Câmara do Funchal recusa duas praças pedidas pela TaxisRam

A direcção da TaxisRam diz não compreender as justificações dadas pela Câmara Municipal do Municipal ao recusar a criação de mais praças de táxi no município lembrando a existência de “473 táxis para apenas 220 lugares disponíveis”.

O pedido foi solicitado à autarquia funchalense para, entre outras, solicitar a criação de uma praça perto do restaurante ‘O Barqueiro’.

A edilidade recorda que a 400 metros do local pretendido existe uma praça com dois lugares e a 600 metros a praça da Estrada Monumental, no lado oposto ao Fórum Madeira. Sublinha igualmente que na zona pretendida existem 11 lugares de estacionamento tarifado com grande rotatividade e uma procura maior do que a oferta.

“Sabemos que existem essas praças, mas não faz sentido nenhum por ser muito longe para as pessoas [clientes]”, contrapõe Paulo Pereira, dirigente da instituição.

A TaxisRam também pretendia que fosse instalada uma praça na Avenida do Infante, e a Câmara indica que no Largo António Nobre já dispõe de uma, pelo que considera não se justificar a introdução de mais uma praça até pelo facto da oferta de estacionamento rotativo existente, em frente ao Hotel Savoy, servir os diversos espaços comerciais.

Paulo Pereira discorda frisando que, quando os transeuntes “saem do hotel não conseguem ver nenhuma praça e nem sabem onde existe uma praça, uma vez que fica muito longe do hotel e nem têm visibilidade dessa mesma praça por estar escondida da visão do hotel”.

Por fim, a criação de uma praça junto ao hospital particular como era desejo da TaxisRam. Ora, a divisão de mobilidade e trânsito dá conta que essas introduções já estão implementadas.

Por tudo isto, sai o desabafo em jeito de lamento: "Sentimo-nos abandonados por esta Câmara".