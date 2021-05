No próximo dia 12 de Maio, quarta-feira, pelas 18 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD) promove outra sessão das Conferências do Teatro, Madeira A/Z, que será transmitida em directo na página do Facebook do TMBD.

Esta sessão terá como convidadas a Isabel Ponce de Leão com o tema “Os Poetas da Madeira no Cancioneiro” e Luísa Paolinelli que irá abordar “A necessidade de uma História Global na Literatura da Madeira”.

Isabel Ponce de Leão

Professora catedrática da Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Licenciou-se em Filologia Românica pela Universidade de Coimbra e doutorou-se em Literaturas Hispânicas. É membro integrado e coordenadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e colaboradora do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos. É sócia fundadora e vice-presidente do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís.

Em 2016, comemorou-se o quinto centenário da publicação do Cancioneiro Geral, reunido por Garcia de Resende e dado à estampa em 1516. Esta obra é o repositório da maior parte da produção poética portuguesa que está entre o fim do período literário medieval e o inicio do período clássico. Estão representados mais de duzentos poetas, entre os quais Tristão Teixeira, João Gonçalves da Câmara, Pedro Correia e Manuel de Noronha.

Luísa Marinho Antunes Paolinelli

Luísa Marinho Antunes Paolinelli, doutorada em Letras, na área da Literatura Comparada, é docente da Universidade da Madeira. É membro do CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa, e coordenadora do Polo CLEPUL/Universidade da Madeira.

Publicou, com Catarina Fonseca, Entrada de Reis (dir. Osório Mateus, Lisboa, Cosmos) e, em 2009, O Romance Histórico e José de Alencar – Contribuição para o Estudo da Lusofonia (Funchal, CEHA). Em 2013, Cinco Sentidos Mais 2 – Sobre os Livros (Funchal, Ed. O Liberal).

Na área da tradução, foi responsável pela edição de Herberto Hélder (La Macchina Lirica – Poesie, Venezia, Edizione del Leone) e pela seleção e estudo crítico de poetas lusófonos para Kamen’- Rivista di Filosofia e Poesia, dirigida por Amedeo Anelli.

Em 2012, na área da literatura infantojuvenil, publicou Piri-Piri: O Desaparecimento da Estátua (Funchal, O Liberal), obra traduzida para italiano em 2014 (Piri-Piri: Il Caso della Sparizione della Statua, Voghera, Ticinum Editore).