Papamóvel estaciona em frente à Sé do Funchal a 12 de Maio

A Diocese do Funchal informou que, a 12 de Maio, o papamóvel estará estacionado em frente da catedral do Funchal durante todo o dia. Esta é uma das formas de assinalar os 30 anos da Visita do Papa São João Paulo II à Madeira.

De referir que, no dia 18 de Maio, o Bispo do Funchal presidirá à Eucaristia das 11 horas, na Catedral, no dia da data de nascimento do Papa João Paulo II.

"Os trinta anos desta histórica visita serão também assinalados na paróquia do Atouguia, Calheta, no dia 18 de maio (data do aniversário de S. João Paulo II) com uma preleção de D. Teodoro de Faria sobre a vinda do Papa à Diocese do Funchal às 19 horas, seguindo-se a celebração da Eucaristia às 19h30 que será presidida por D. Nuno Brás", refere nota publicada nas redes sociais