'Sou Eu' sobe a palco no Baltazar Dias a 6 de Maio

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, a 6 de Maio, a peça de teatro 'Sou Eu', interpretada pela Associação Companhia Contigo Teatro, criada em 1999. As sessões acontecem no dia 6 de Maio às 20 horas, a 7 de Maio às 11 horas e às 15 horas, no dia 8 às 18 horas e, por fim, no dia 9 de Maio às 18 horas.

De acordo com nota da organização, a Companhia nasceu da vontade de antigos membros do grupo de teatro escolar 'O Moniz', em dar continuidade às actividades cénicas após o Ensino Secundário.

A peça surge a partir dos textos 'Dança de Roda' de Arthur Schnitzler, 'Blue Room' de David Ha-re ,'Almas de Vidro' de Marcos Vigani, e 'A Sociedade Paliativa' de Byung-Chul Han e tem encenação e direcção artística de Pedro Silva.

O espetáculo 'Sou Eu' traz uma mensagem social sobre os tempos em vivemos, no que diz respeito aos jogos de poder, à solidão, às relações de confiança e leviandade, bem como à falta de compromisso. Retrata os dilemas da juventude na atualidade que se apresentam de forma inédita e desafiante.

Encenação e direção artística: Pedro da Silva

Assistente de Encenação: Luís Varela

Produção e divulgação: Contigo Teatro

Elenco:

António Neto

Alice Liborio

Beatriz Kemp

Cristina Ferreira

José Luís Fernandes

Márcio Faria

Maria José Assunção

Valério Fernandes

Produção e Conceção Plástica:

Ana Cristina Batista

Andrew Kemp

João Evangelista

Laura Gonçalves

São Gonçalves

Sonoplastia:

César Abrantes

Márcio Faria

Susana Abrantes

Duração do evento: aprox. 90min

Classificação etária: maiores de 14