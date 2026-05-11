Canárias e Madeira unidas no combate aos incêndios

Miguel Ángel Martin Blanco, engenheiro coordenador operacional das Equipas de Intervenção e Reforço em Incêndios Florestais do Governo das Canárias, defendeu hoje uma maior cooperação entre Madeira e Canárias no combate aos incêndios florestais, sublinhando as semelhanças entre os dois arquipélagos atlânticos.

À margem da conferência ‘Vulnerabilidades da RAM a Eventos Extremos – Estamos preparados para o próximo?’, promovida pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, o responsável espanhol afirmou estar “encantado” por participar nas jornadas e agradeceu o convite da organização.

“Partilhamos muitas similitudes, como arquipélagos macaronésios”, afirmou, apontando que ilhas como La Palma apresentam “uma topografia, orografia e vegetação muito similares à Madeira”.

Segundo Miguel Ángel, os dois territórios enfrentam “um inimigo comum”, os incêndios florestais, agravados pelas alterações climáticas.

“As alterações climáticas são globais e os incêndios florestais são um problema que está a aumentar cada vez mais, sendo também cada vez mais virulentos”, alertou.

O engenheiro revelou ainda que já decorre, há dois anos, um programa de intercâmbio entre equipas das Canárias e da Madeira, envolvendo os sapadores florestais madeirenses e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

“Os sapadores têm visitado a ilha de La Palma e trabalhado connosco lá. Nós também já enviámos uma equipa aqui para trabalhar com eles durante uma semana e vamos regressar este ano, em Outubro, para continuar a partilhar experiências e aprender uns com os outros”, explicou.

O objectivo, acrescentou, passa por conhecer melhor o terreno e aperfeiçoar técnicas de intervenção em incêndios graves, bem como trocar conhecimentos sobre maquinaria, ferramentas e tecnologia aplicada ao combate aos fogos.

“Muitas das técnicas podem ser adaptadas de um território para o outro e a tecnologia implementada tanto na Madeira como nas Canárias pode ser complementar”, salientou.

Miguel Ángel considerou ainda que os dois arquipélagos têm “muito mais coisas que os unem do que aquilo que os separa”, defendendo uma cooperação contínua no âmbito da prevenção e combate aos incêndios florestais.