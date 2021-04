'Stardust Acoustic Project' assinalam 10º aniversário com concerto no Baltazar Dias

Amanhã dia 30 de Abril, o Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, será palco do concerto comemorativo do 10.º aniversário da banda 'Stardust Acoustic Project'.

A banda é constituída por: André Nóbrega, Filipe Ferreira António, Marco Ribeiro, Nuno Oliveira e Sérgio Freitas.

Para assinalar a ocasião, o grupo preparou um concerto temático dividido em duas partes: a primeira parte irá representar o passado e a segunda o presente e o futuro da banda a nível musical.

Os 'Stardust' irão, então, começar com uma 'viagem' às origens, apresentando alguns dos temas mais icónicos que caracterizaram a banda ao longo do seu percurso, tocando 'covers' com arranjos acústicos das décadas de 60, 70 e 80.

Nesta primeira parte iremos contar com a colaboração de alguns convidados, com os quais tivemos o prazer de privar com mais regularidade, e que já fazem parte da nossa ‘família stardustinana’.

Para 'fechar' a primeira parte do concerto, apresentarão um tema instrumental original, projectando imagens da banda desde a sua primeira actuação.

Na segunda parte do concerto, serão apresentados vários temas originais, com letras em português.

As letras dos temas ilustram a nossa relação com a vida, a ilha, a família, o amor, a infância e o presente.

No momento final do concerto, estarão no palco 10 músicos, cinco dos quais convidados, simbolicamente representando o 10º aniversário.

Entre os convidados contam-se: Alexandre Andrade (trompete), Diana Quintal (voz), Carlos Vieira (percussão/voz), Gualberto Anjo (saxofone) e Rúben Marques (guitarra acústica/ voz).