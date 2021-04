Quinteto de Sopro leva "pérolas da música ocidental" ao Teatro Baltazar Dias

No próximo dia 5 de Maio, pelas 20 horas, o átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias receberá um concerto do 'Quinteto de Sopro', da Orquestra Clássica da Madeira.

Ana Rita Oliveira, Daniel E. Cuchí, Francisco Loreto, Manuel Balbino e Peter Vig prometem interpretar "pérolas da música ocidental escritas para quinteto de madeiras".

Entre o 'Divertimento' de Haydn, a 'Petite Suite' de Debussy, e a 'Dance Suite' para Quinteto de Sopros de Hallam, poderá ouvir o extraordinário 'Adagio' e Scherzino' de Joly Braga Santos, também esta, uma obra original para esta formação clássica de instrumentos de sopro.

O concerto terá uma lotação máxima de 40 pessoas.