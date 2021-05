Porto Santo apresenta Exercício Parcial de Emergência

A Comissão Municipal de Protecção Civil reuniu para apresentar e desenvolver o Exercício Parcial de Emergência Porto Santo 2021 (TTX).

"Consideramos este tipo de exercício como base estruturante e fundamental para o desenvolvimento do exercício à Escala Total (LIVEX) no último trimestre deste ano".

No encontro foram abordados outros assuntos, com destaques para a gestão operacional e institucional no combate à pandemia covid-19, e para a projecção do Verão 2021.