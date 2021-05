Eduardo Jesus confiante num "bom Verão" para o Turismo

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, mostra-se confiante na retoma progressiva do sector do Turismo já este Verão. Assim o fazem prever a programação das companhias aéreas, falando em ligações previstas de 12 países, que incluem a Madeira, mas também o Porto Santo.

O governante com a tutela do Turismo falava ainda há pouco no Centro de Vacinação da Madeira, onde teve início, esta tarde, a vacinação dos profissionais do sector.

Os carreiros do Monte foram os primeiros a receber a vacina, seguindo-se todos os grupos profissionais que estão ligados ao sector, desde o aeroporto e transfers até ao hotéis e animação turística. O processo de vacinação vai decorrer ao longo do mês de Maio, não devendo interferir com a protecção da demais população. Estima-se que sejam administradas cerca de duas mil vacinas por dia.

Eduardo Jesus disse ainda que a Madeira, desde a primeira hora, implementou medidas com vista a garantir a segurança do destino e a garantir a confiança dos turistas na sua viagem à Madeira.