O Secretário Regional de Turismo e Cultura está reunido, nesta manhã de 30 de Abril, no Funchal, com a direção da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) e com os operadores turísticos nacionais que trabalham com a Madeira.

Ao falar na abertura dos trabalhos, Eduardo Jesus realçou "o caminho" que tem sido feito com a APAVT e com os operadores "em prol do destino", que sublinhou ter sido aprofundado em 2020. “Em conjunto temos procurado soluções”, reiterou.

Em relação ao corrente ano, o governante disse que existe "um grande desafio para o sector", num "mundo de incertezas", o que a seu ver acaba por "provocar o engenho de todos".

Foi uma oportunidade ainda para relembrar o trabalho feito pela Madeira durante a pandemia e referir que as pessoas do sector do Turismo estão já a ser vacinadas na Região.

A concluir recordou o facto de a Madeira ter voltado a ser este ano 'Destino Preferido da APAVT', o que acontece pelo segundo ano consecutivo e que "jamais aconteceu que nenhum outro destino".