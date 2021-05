“Madeira está bem e recomenda-se”, diz Eduardo Jesus

A “Madeira está bem e recomenda-se”. Foi desta forma que o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, respondeu ao moderador Jorge Costa, presidente do IPDT, no webinar no qual participou hoje, que assinalou o lançamento da revista do IPDT 'Turismo Tendências 21'.

O governante sublinhou que a Região Autónoma da Madeira sempre delineou, desde o início da pandemia no mundo, a sua estratégia na defesa da saúde pública, criando, ao mesmo tempo, condições para que o destino estivesse na linha da frente quando os mercados internacionais se abriram no início de julho de 2020. Por isso mesmo, acentuou que a Madeira tem estado continuamente aberta ao turismo, permitindo que o sector se mantivesse continuamente activo, mesmo limitado pelos constrangimentos junto dos mercados emissores.

Eduardo Jesus realçou ainda que o próprio sector privado evidenciou a confiança no trabalho desenvolvido pelo Governo Regional, como demonstra a aposta dos empresários na requalificação e construção de novas unidades hoteleiras na Região.

Em relação ao sector público recordou no webinar, onde assistiram mais de 550 pessoas através da internet, todo o trabalho desenvolvido pela Região desde o início da pandemia, nomeadamente com a decisão pioneira da triagem nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo. E, depois de outras medidas tomadas como a elaboração do Manual de Boas Práticas, com o contributo de todos e a Certificação do Destino, apontou a criação do 'Corredor Verde' em Fevereiro último, que veio permitir a entrada livremente de pessoas vacinadas ou de outras que já tenham contraído a doença, mas que já estejam curadas.

O secretário referiu-se à aprovação recente por parte da Comissão Europeia do Certificado Verde Digital, realçando que, além da importância em conseguir que todos os estados membros falem a uma só voz na praticabilidade do que foi aprovado, será relevante que o País também fale em uníssono na aplicabilidade de critérios para um mesmo passageiro que venha para a Madeira através de um voo direto da origem ou se necessitar de fazer uma escala no continente.

No webinar, falou ainda de uma outra medida importante, exemplar em todo o mundo, que está a ser concretizada por parte do executivo madeirense, que considera traduzir um posicionamento muito forte do sector, que representa cerca de 26% do PIB regional, em termos nacionais e internacionais. Trata-se do facto de “já termos começado a vacinar o sector do Turismo na Região".

"Há cerca de uma semana iniciamos o processo de vacinação, o qual pretendemos que envolva os nossos profissionais e que estará concluído no corrente mês. Muito brevemente podemos afirmar que teremos todo o setor turístico, assim como demais pessoas ligadas à oferta turística, envolvidos neste esforço de vacinação”, realçou.

Por este conjunto de razões, com a adoção de medidas adequadas nos momentos próprios, que contribuíram para credibilizar ainda mais a confiança e consequente segurança, evidenciou que “os activos do destino, que sempre se mantiveram intactos, estão reforçados”.