A edição deste ano estreou-se na Madeira e contou com a presença do sketcher anfitrião Luís Araújo, a sketcher francesa Charline Moreau e a escritora madeirense Marcela Costa.

O projecto criado em 2017 pelos ‘Urban Sketchers’ em colaboração com o Turismo de Portugal , consiste na representação de várias regiões de Portugal em desenhos criados por sketchers. Este ano a iniciativa traz novidades, além dos 20 sketchers, dez nacionais e dez internacionais, a ‘SketchTour - Portugal Reload’ contará com a participação de onze escritores nacionais de referência, que em conjunto com os sketchers vão reproduzir Portugal através das suas palavras.

À margem da apresentação da edição deste ano, Luís Araújo, sketcher e presidente do Turismo de Portugal afiançou a importância desta iniciativa para a retoma turística.

Com este projecto conseguimos chegar a segmentos mais novos, clientes directos e pessoas com maior valor aquisitivo. Estou muito confiante. Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal

Esta primeira etapa da ‘SketchTour - Portugal Reload’ contou com o apoio da Associação de Promoção da Madeira. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, também marcou presença na apresentação da edição 2021 do projecto dos “Urban Sketchers” e do Turismo de Portugal.