Câmara de lobos acolhe exposição fotográfica ‘Entrelaçando Salix Viminalis’

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, retomou, hoje, dia 5 de Maio, a sua actividade cultural, com a abertura da exposição fotográfica 'Entrelaçando Salix Viminalis', de Nuno Gonçalves.

A mostra de 23 fotografia, captadas pela objectiva do fotógrafo amador da freguesia do Curral das Freiras, narra todo o processo da arte e engenho dos vimes e as suas diversas fases, desde o plantar, o podar, o descascar, o transportar e por fim, o encestar.

Na sessão de abertura da exposição, o vereador Leonel Correia da Silva, com o pelouro da cultura da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, referiu que, com a alteração recente das medidas de confinamento decretadas pelo Governo Regional da Madeira, os espaços culturais de Câmara de Lobos retomam a sua programação, com diversas iniciativas culturais já agendadas.

Relativamente à exposição, Leonel Correia da Silva destacou que o “artesanato em vimes faz parte da nossa identidade cultural madeirense, daí ser de extrema importância a sua divulgação e salvaguarda".

Esta exposição surge com a missão de dar a conhecer aos interessados, todo o processo de plantação, cultivo e apanha, como também, reconhecer o trabalho dos artesãos que se dedicaram e ainda se dedicam a esta actividade. Com esta exposição, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende, igualmente, enaltecer todo o processo que envolve a actividade da arte dos vimes e da cestaria na Madeira, que infelizmente, com o passar dos anos foi caindo no esquecimento.

A mostra ficará patente no Centro Cívico do Estreito até dia 6 de Junho, data a partir da qual serão expostas no Centro Cívico do Curral das Freiras.