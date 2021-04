Interrupção do abastecimento de água potável em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável.

Câmara de Lobos:

· Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios do Rancho e Ribeira da Alforra, no dia 26 de Abril, entre as 9 e as 11 horas;

· Nas freguesias do Jardim da Serra e do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios do Foro, Luzirão, Fonte Frade, Romeiras e Quinta de Santo António, no dia 26 de Abril, entre as 9 e as 11 horas;

· Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Torre, no dia 27 de Abril, entre as 9 e as 13 horas;

· Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios do Ilhéu e Vila, no dia 27 de Abril, entre as 9 e as 11 horas;

· Na freguesia de Câmara de Lobos, na Vila, entre as 22 horas do dia 27 de Abril e a 01 da madrugada do dia 28 de Abril;

· Na freguesia de Câmara de Lobos, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, no dia 28 de Abril, entre as 20 e as 24 horas;

· Nas freguesias de Câmara de Lobos e Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios das Romeiras, Marinheira e Fontes, no dia 29 de Abril, entre as 9 e as 13 horas;

· Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios do Serrado e Praia do Vigário, no dia 27 de Abril, entre as 9 e as 13 horas.