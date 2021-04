Câmara de Lobos dinamiza projecto piloto destinado a crianças com e sem necessidades especiais

'Pés de Palco' é o nome do projecto piloto, destinado a crianças com e sem necessidades especiais, que está ser promovido pelo Município de Câmara de Lobos, com o objectivo de promover a inclusão social através das artes performativas.

Queremos dar oportunidade a todas as crianças de alcançarem o seu máximo potencial, para que nenhum aluno fique para trás, independentemente das maiores ou menores dificuldades de aprendizagem. Sónia Pereira, vice-presidente

Em colaboração com as escolas EB1/PE do Jardim da Serra e EB1/PE Ribeiro de Alforra, são desenvolvidas actividades lúdicas se e pedagógicas, com forte componente prática de expressão dramática e corporal. Os alunos são orientados por uma psicóloga, com formação na área da arte-terapia.

"A autarquia considera este tipo de abordagem um complemento essencial às áreas curriculares, facilitando o processo cognitivo e psicomotor do aluno, bem como o desenvolvimento de competências sociais", sublinha o município em nota de impresa.

O objectivo passa por "proporcionar, não só a manifestação da criatividade e inovação, como também o cultivo da imaginação e reflexão crítica" e, neste sentido, "contribuir para que questões como baixo rendimento escolar, falta de interesse ou mau comportamento sejam amenizadas, bem como tornar os alunos mais autónomos e confiantes", acrescenta a mesma nota.

Esta é mais uma oferta educativa do Município, que vem juntar-se ao projecto “Passo a Passo”, que visa a promoção do sucesso escolar das crianças de Câmara de Lobos.

Ainda neste âmbito a autarquia promoverá, nos próximos dias 7 e 8 de Maio, o 'VII Web Seminário de Educação de Câmara de Lobos', que este ano se debruça sobre o tema 'Educar, Inovar e Incluir - Ousar o impossível pela Educação' e que contará com especialistas internacionais, nacionais e regionais que debaterão, sobre o futuro da educação e os seus desafios.