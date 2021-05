SESARAM assinala Dia Mundial da Higiene das Mãos com vídeo informativo

O Grupo de Coordenação do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos do SESARAM assinala hoje o Dia Mundial da Higiene das Mãos.

Todos os anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) promove um tema para comemorar este dia, sendo este ano subordinado ao tema 'Segundos Salvam Vidas-Higienize as Suas Mãos'.

Dado o actual contexto padémico e o tema da OMS, é um objectivo do Grupo de Coordenação do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do SESARAM, que a higiene das mãos integre a vida quotidiana de todos, como um padrão comportamental positivo e relevante na prevenção das infeções e controlo das resistências antimicrobianas de forma geral, quer para os profissionais de saúde, quer para os cidadãos.

Veja aqui o vídeo informativo criado no âmbito do Dia Mundial da Higiene das Mãos.