Trânsito regular nesta segunda-feira

Bom dia.

Neste início de mais uma semana, a última deste mês de Abril de 2021, saiba que a esta hora o trânsito nas principais estradas da Madeira decorre de forma regular, sem problemas de maior.

As zonas de maior confluência de viaturas, seja para entrar na via rápida, seja para sair rumo ao centro do Funchal, bem como algumas das artérias da capital madeirense aparentam mais um dia como habitual, sobretudo para quem os frequenta diariamente.

Atenção a possíveis interrupções de trânsito na via rápida, em algumas zonas, devido a trabalhos previstos pela Via Litoral, sendo certo que estas alterações estão sempre bem sinalizadas e ocorrem normalmente em horário nocturno.

À sua atenção igualmente a necessidade de uma condução defensiva, ainda que o estado dos pisos esteja normal, uma vez que não há sinais de chuva. Mantenha sempre as distâncias de segurança e a velocidade adequada à zona.

Boa viagem e boa semana.