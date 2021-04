Interrupções ao trânsito em Santa Maria Maior e noutros dois túneis

Vão haver interrupções e alterações à circulação rodoviária, no Funchal, nos dias 30 de Abril e 1 de Maio.

A autarquia comunicou as vias que estarão condicionadas começando pela Rua do Clube da Choupana, na freguesia de Santa Maria Maior, no troço compreendido entre o Caminho do Meio e o Caminho da Casa Velha, que estará interrompido entre as 9h-12h e as 14h-17h para trabalhos de telecomunicações.

Também no dia 30 de Abril o Túnel da Via 25 de Abril e o Túnel da Estrada Eng. Jaime Ornelas Camacho, vão estar encerrados a partir das 20 horas e até às 6 horas do dia 1 de Maio para que se procedam a trabalhos de manutenção e segurança.