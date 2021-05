Conheça os números que marcam esta terça-feira

NÚMEROS

200 mil euros

Os três administradores da SAD do Nacional representam um custo anual de 201.405 euros, de acordo com uma nota divulgada ontem na página oficial do clube na Internet. Estes números são referentes ao ano de 2020 e representam o custo bruto.

55

No 4.º trimestre de 2020 entraram 55 processos de falência, insolvência e recuperação de empresas entrados nos tribunais judiciais de 1.ª instância da Comarca da Madeira. O total de processos entradas aumentou em termos trimestrais (44 no 3.º trimestre) mas diminuiu em termos homólogos (70 processos no 4. º trimestre de 2019).

94,5%

Ao início da manhã desta terça-feira, faltava apenas recolher, no âmbito dos Censos 2021, informação de 7 660 alojamentos, o que corresponde a 5,5% do total de alojamentos da Região Autónoma da Madeira, de acordo com informação da vice-presidência do Governo Regional.

91.293

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, até ao dia 2 de Maio foram administradas, na Região Autónoma da Madeira, 91.293 vacinas contra a covid-19.

3

Decorreu esta terça-feira, na Galeria Marca de Água a cerimónia de doação de três obras de desenho à Região Autónoma da Madeira, da autoria da jovem artista plástica madeirense Rafaela Luís, natural de Santana.