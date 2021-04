Trânsito intenso esta terça-feira

Bom dia.

Nas primeiras horas do dia é no Caminho do Esmeraldo, em São Martinho, bem como nessa zona da Via Rápida que há mais concentração de carros. O Caminho de São Martinho, a Avenida Dom Teodoro Faria e a Rua do Brasil também dão sinais de muita afluência esta manhã, bem como a Avenida do Amparo.

Na Avenida da Madalena e no Caminho de Santo António também há indicação de marcha lenta.

A Estrada da Vitória e a zona do Arieiro, no sentido Câmara de Lobos-Funchal também está com trânsito lento. O tabuleiro de entrada para a Via Rápida em Câmara de Lobos, sentido Funchal, acusa pressão, mas pouco depois flui com normalidade.

Já para sair da Via Rápida e entrar no Funchal, além do acesso em São Martinho, junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, também a saída perto da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia está condicionada, trânsito que se estende para a Avenida Luís de Camões, para a Rua das Maravilhas e para a Avenida do Infante - aqui com menos intensidade.

O Caminho do Pilar é outra zona crítica com indicação de muitos carros na estrada, uma fila de trânsito que se prolonga pela Rua da Levada dos Ilhéus até rotunda e, depois, para o túnel da Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho.

Na saída da Via Rápida nos Viveiros o trânsito também está muito lento.

Mais para baixo, como de costume, a Via 25 de Abril, a Rua 5 de Outubro, Rua Visconde de Anadia, Rua Dr. Pestana Júnior, Rua da Ribeira de João Gomes e alguns troços da Rua Conde Carvalhal acusam trânsito moderado.

A Estrada da Boa Nova e a Avenida Santiago Menor também registam afluência, bem como os acessos à Via Rápida no sentido Caniço/Garajau- Funchal.