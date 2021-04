Previsão de céu muito nublado para esta terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, dia 27 de Abril, na Região Autónoma da Madeira períodos de céu muito nublado.

São esperados também, aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas.

Quanto ao vento prevê-se vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/noroeste.

No que se refere ao estado do mar, e começando pela costa norte, estão previstas ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros de altura, diminuindo para 1 a 1,5 metros.

Na costa sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 metros de altura, tornando-se inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 18/19.ºC.