Pedro Coelho elogia comportamento cívico dos câmara-lobenses

O um novo veículo de resgate em montanha, hoje formalmente entregue pelo presidente do Governo Regional da Madeira aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL) foi “adquirida com recursos próprios e também com financiamento comunitários, ou seja, a Associação não esperou pelo erário público, pelo Governo Regional, pela Câmara Municipal para adquirir esta viatura em prol da população”, destacou o presidente da autarquia, Pedro Coelho.

O autarca elogiou a “acção importante” da Associação Humanitária dos BVCL de avançar com a aquisição, aproveitando os apoios da União Europeia.

Na cerimónia transferida do quartel da corporação para a Praça da Autonomia, em Câmara de Lobos, Pedro Coelho aproveitou a ‘coincidência’ para lembrar que “há um ano não era possível estar aqui”, já que nesta data a freguesia de Câmara de Lobos cumpria os 14 dias da cerca sanitária.

Lembrança para vincar que foi “um momento difícil que nós ultrapassamos” e hoje Câmara de Lobos é concelho “de baixo risco” com 16 casos activos. Atendendo à grande densidade populacional do concelho com mais de 35 mil pessoas, metade das quais só na freguesia de Câmara de Lobos, elogiou o civismo dos câmara-lobenses: “Estamos a cumprir”, afirmou.

De resto, agradeceu a colaboração do Governo Regional e destacou o “trabalho extraordinário” dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, para concluir que o veículo hoje entregue foi “dinheiro bem gasto, dinheiro bem aplicado”.

Antes, Adelino Gonçalves, presidente da Associação Humanitária BVCL, reconheceu que o todo-o-terreno era “uma viatura que estava a fazer-nos falta”, sobretudo no apoio a zonas de acesso difícil. De resto, deu a garantia que a corporação está dotada de “um bom parque de viaturas, todas semi-novas”, contribuindo assim com eficácia na “prontidão para servir a população”.