Valério Fernandes declama hoje poema de Ana Margarida Falcão em 'Arts Online'

O ‘Arts Online’, uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, presta hoje homenagem a Ana Margarida Falcão, uma das referências da cultura madeirense.

A gravação do vídeo que será exibido hoje decorreu na emblemática Casa – Museu Frederico de Freitas e coloca em destaque o poema ‘Contaram-me os livros mais antigos’, de Ana Margarida Falcão.

Falecida em 2016, a professora e escritora foi homenageada em Fevereiro do ano passado com o lançamento do livro ‘Olhares, silêncios e imagens com palavras para dentro: Ana Margarida Falcão’, coordenado por Ana Isabel Moniz, Isabel Santa Clara e Maria Teresa Nascimento, edição disponível no portal Cultura Madeira.

No vídeo que será exibido hoje, às 19 horas, através do portal https://cultura.madeira.gov.pt (portal Cultura Madeira), coube a Valério Fernandes a leitura do poema.