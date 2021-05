‘Arts Online’ hoje com Cristina Ponte a declamar poema de José Agostinho Baptista

O ‘Arts Online’ presta homenagem aos poetas madeirenses nesta sétima semana do projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura. Para hoje e a partir das 19 horas, o Museu de Fotografia da Madeira acolhe a actriz Cristina Ponte que declamará o poema ‘Mãe’, de José Agostinho Baptista.

Cristina Ponte nasceu no Funchal a 25 de Junho de 2001. Formou-se no Conservatório Escola das Artes da Madeira, iniciando em 2016 os seus estudos na área da interpretação, concluindo-os em 2019. Participou em peças de teatro do grupo MADS sob a encenação de Eduardo Gaspar. Conta também com diversos espectáculos realizados, como bailarina, no grupo Paradise Circus.

‘Arts Online’ para acompanhar a partir das 19 horas no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.