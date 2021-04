Slobodan Sarcevic fecha hoje mais uma semana de ‘Arts Online’

O professor de acordeão no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Slobodan Sarcevic, encerra hoje a sexta semana do projecto ‘Arts Online’, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Depois das actuações de Miguel Apolinário, Francisco Martins e László Szepesi coube a Slobodan o fecho da semana dedicada à música instrumental com a interpretação ‘Tango S’il vous plait’, do músico e compositor argentino Astor Piazzolla, em gravação realizada no torreão do Palácio S. Lourenço e que será apresentada esta sexta-feira às 19 horas no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.