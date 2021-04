Miguel Apolinário actua hoje no Forte do Pico em 'Arts Online'

O Forte do Pico volta a ser hoje o cenário escolhido para a actuação de Miguel Apolinário, em mais uma gravação inserida no projecto ‘Arts Online’, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, para ver a partir das 19 horas.

Miguel Apolinário escolheu, para a sua última actuação, a música ‘Isn’t She Lovely’, canção que Stevie Wonder lançou em homenagem ao nascimento da filha, Aisha Morris, que faz parte do álbum ‘Songs in The Key of Life’, de 1976.

No portal Cultura Madeira encontram-se disponíveis os vídeos deste projecto que começou a 22 de Março e que já ultrapassou as 47 mil visualizações em https://cultura.madeira.gov.pt.