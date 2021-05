‘Mia Elise II’ é o 11.º iate de luxo na Madeira em cinco meses

O Porto do Funchal recebeu esta manhã mais um iate de luxo, no caso um superiate de nome 'Mia Elise II', que chegou de Saint Georges, Bermuda, que de seguida irá para o Mediterrâneo onde iniciará a temporada de Verão entre França, Itália e Croácia.

Este é o 11.º iate do género a fazer escala na Madeira (não necessariamente no Porto do Funchal) nos primeiros cinco meses de 2021, sendo que este tipo de navios, quase sempre vem apenas com tripulação (15 no total, mas 13 nesta escala).

As 7 cabines e todas as comodidades a bordo (incluindo velocidade de cruzeiro entre 16-18 nós), são um luxo para no máximo passageiros e que, na Europa, pode custar 430 mil euros (mais despesas).

Com pouco mais de 60 metros de comprimento, o 'Mia Elise II' (antes denominado 'Areti') foi construído em 2012, sofreu uma remodelação entre 2016 e 2017, esteve à venda por 39,2 milhões de euros em 2019 e já em 2020 voltou a ser requalificado, reentrando agora no mercado como novo.

Foto DR/APRAM

Segundo informação da APRAM, o iate deve partir ainda hoje, pelas 13h45, rumo a Gibraltar, à entrada do Mediterrâneo, depois desta curta escala de abastecimento.