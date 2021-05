Pestana CR7 Gran Vía Madrid recebe primeiros hóspedes a 7 de Junho

A abertura do hotel surge no âmbito do alívio de restrições e a reactivação da actividade turística a hoteleira. A unidade pretende “satisfazer a procura dos viajantes urbanos que querem desfrutar da vibrante vida da capital espanhola”. Localizado na Gran Vía, responde à filosofia lifestyle da marca e pretende atrair tanto os turistas como os madrilenos.

O Pestana CR7 Gran Vía Madrid nasceu num edifício da década de 1920, que foi submetido a uma reabilitação para dotá-lo de todas as comodidades e de um estilo contemporâneo com remanescências da época dourada de Madrid. Conta com 168 quartos.

O piso 9 CR7 acolhe a oferta gastronómica do projecto, que inclui um sports bar, uma pizzaria e o único rooftop com vista 360º de Madrid, que conta com uma piscina. Os valores do desporto têm uma presença importante, pelo que o hotel conta com um fitness box e promove um programa de treino e actividades desportivas.

É o primeiro hotel da insígnia Pestana CR7 Lifestyle Hotels, partnership entre o Pestana Hotel Group, liderado por Dionísio Pestana, e Cristiano Ronaldo, fora de Portugal depois da abertura dos hotéis de Lisboa e Funchal. E o segundo hotel do Pestana Hotel Group em Madrid, depois do Pestana Plaza Mayor, que pertence à sua marca Pestana Collection Hotels.

“Estamos muito felizes por começar a receber os primeiros hóspedes e clientes no Pestana CR7 Gran Vía Madrid, que estamos certos se tornará no novo local de moda da cidade”, afirmam Dionisio Pestana e Cristiano Ronaldo.

As diferentes tipologias de quarto são: cabin, cabin view, Superior, Superior View, Superior Balcony, Superior View Balcony, Deluxe View e CR7 Estudio e o preço em quarto individual é a partir dos 90 euros (cabin). As reservas podem ser feitas no site do hotel.