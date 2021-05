Testes à covid-19 feitos aos alunos do Liceu foram todos negativos

Os 1.770 testes rápidos de antigénio à covid-19 feitos hoje aos alunos da Escola Secundária de Jaime Moniz foram todos negativos.

Iniciou-se esta segunda-feira a terceira ronda de testes aos alunos do 3.º ciclo e do secundário das escolas da Região. Para amanhã está previsto o rastreio aos alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros, do Serviço Técnico de Formação Profissional, da Multilingual School, da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos Bartolomeu Perestrelo e da Escola da APEL.

Os testes desta terça-feira serão feitos na escola dos 'Louros' e na 'Bartolomeu'.