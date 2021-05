Transavia reforça voos na Madeira a partir de Julho

A companhia aérea de baixo custo Transavia informou hoje que vai reforçar em 15% a sua capacidade de voos em Portugal, onde inclui os voos para a Madeira. no verão deste ano, com mais 40.000 lugares, face ao verão de 2019.

A Transavia refere em comunicado que durante o pico do verão, entre 01 de julho a 31 de agosto, vai operar até 129 voos semanais entre França e Portugal, entre as cidades de Lisboa, Porto, Faro e o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, e as suas quatro bases - Paris-Orly, Nantes, Lyon e e Montpellier.

Esclarece também que vai operar até seis voos diários entre o Porto e Paris-Orly e até quatro voos diários entre Lisboa e Paris-Orly, estando ainda disponíveis voos para Nantes e Lyon (de Lisboa, Faro e Porto), lê-se no comunicado.