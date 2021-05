Gonçalo da Câmara Pereira na Madeira em Julho

O presidente do PPM - Partido Popular Monárquico, Gonçalo da Câmara Pereira, estará na Madeira, nos dias 14, 15 e 16 de Julho.

Esta visita tem o propósito de dinamizar o partido na Região Autónoma da Madeira, inclusivamente, apresentar várias candidaturas do PPM às eleições autárquicas de 2021.

Agenda da visita do presidente do PPM Gonçalo da Câmara Pereira:

· Dia 14 Julho / 10 horas- Será realizada a conferência de imprensa no Hotel Orquídea - sito na Rua dos Netos, seguido de um convívio com os presentes, filiados e simpatizantes. Da parte da tarde, decorrem reuniões com várias forças políticas e movimentos.

· Dia 16 Julho / (horário a definir) - Candidatura PPM - Porto Santo / Apresentação oficial do candidato António Melim ao Porto Santo.

· Visita às instalações da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, De seguida, será visitada a escultura e o túmulo do Imperador Carlos I da Áustria, na Igreja do Monte, onde farão uma pequena homenagem com a deposição de uma coroa de flores.

· Serão realizadas outras visitas institucionais e contactos com a população na Região.