Escolas da Região contam mais cinco alunos com covid-19

Há cinco novos casos de covid-19 nas escolas da Região. Cinco alunos, de outros tantos estabelecimentos de ensino acusaram positivo no teste ao SARS-CoV-2. Em consequência, ficam em isolamento profilático 118 alunos, todos com actividades lectivas não presenciais.

Esta segunda-feira fica, também, marcada pelo regresso às aulas presenciais de seis salas/turmas, num total de 114 crianças/alunos e um docente, em diferentes estabelecimentos de ensino da RAM, conforme dá conta da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Os novos casos hoje reportados afectam os seguintes estabelecimentos de ensino:

Colégio de Santa Teresinha: um aluno testou positivo; uma turma, com 26 alunos, fica com aulas à distância;

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva: um aluno testou positivo; uma turma, com 25 alunos, fica com aulas não presenciais;

Escola Básica/PE de Santo António e Curral das Freiras: um aluno testou positivo; uma turma com 23 alunos fica de quarentena com aulas à distância;

Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Quinta Grande: uma criança do pré-escolar testou positivo, fazendo com que 23 crianças dessa sala, três educadoras e uma auxiliar cumpram isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde;

Escola Secundária de Francisco Franco: um aluno testou positivo; uma turma (21 alunos) está em regime de aulas não presencial.