PSD exige resposta firme da UE à Bielorrússia

Em pergunta colocada à Comissão Europeia e ao Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, os Eurodeputados do PSD querem saber que sanções vai a UE aplicar ao regime de Alexander Lukashenko, na sequência do desvio, por parte das autoridades da Bielorrússia, do voo FR497 da companhia aérea europeia Ryanair.

“Trata-se de uma violação grave dos direitos dos cidadãos europeus que colocou em risco a segurança dos passageiros de uma companhia aérea europeia. Alexander Lukashenko, e o seu regime ditatorial tem afrontado por diversas vezes a UE, mas desta vez colocou em causa a segurança dos cidadãos, o que é inadmissível e requer uma atitude firme e determinada por parte da UE”, sublinha, a este propósito, a eurodeputada do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar, membro da Comissão de Transportes do Parlamento Europeu.

Os Eurodeputados querem saber que medidas vão ser aplicadas para acautelar a segurança e se está a ser considerada a proibição da companhia aérea bielorrussa aterrar em espaço da UE. Simultaneamente, revelam-se preocupados com o futuro, sendo fundamental saber o que vai a Comissão fazer para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.

A pergunta for subscrita pelos deputados do PSD no Parlamento Europeu, Paulo Rangel, Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Álvaro Amaro e Cláudia Monteiro de Aguiar.